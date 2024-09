Dorival Júnior pede paciência após vitória do Brasil contra Equador

Dorival Jr, treinador da Seleção Brasileira - Foto: Staff Images / CBF

O Brasil voltou a vencer nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e subiu na tabela de classificação, entretanto, sem demonstrar brilho nas últimas partidas, a Seleção Brasileira é cobrada para fazer atuações melhores. Nesta segunda-feira, 9, o treinador Dorival Júnior, em entrevista coletiva, pregou cautela e pediu tempo para a evolução dos desempenhos começar a aparecer.

Após finalizar os últimos ajustes para para enfrentar o Paraguai, Dorival também criticou a falta de tempo que os treinadores do futebol brasileiro estão tendo para demonstrar resultados.

"Não adianta criar ilusão para o torcedor, não vamos dar espetáculo do dia para a noite. Isso demanda tempo, daqui a pouco ali na frente vamos encontrar caminho. É um trabalho bem diferente do clube, onde no dia seguinte você começa a corrigir o que foi apresentado, melhorar os pontos positivos. Na Seleção, não. Depois que acabar o jogo, dois ou três vão para Londres, Danilo vai para Itália, Dorival e comissão vão para o Rio de Janeiro. É um trabalho completamente diferente", comentou.

"Tivemos dois dias de treinamentos para poder jogar contra o Equador. Ontem e anteontem, recuperação. Hoje um trabalho leve para estar em campo amanhã. É o que temos. Em outros momentos era diferente, hoje o futebol está muito igual, quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima, e quem estava em cima estava perto do limite", completou.

A vitória por 1 a 0 sobre o Equador, na última sexta foi a estreia de Dorival Júnior nas Eliminatórias. Próximo de fazer seu décimo jogo à frente da Seleção Brasileira, o treinador apontou o caminho para a evolução da equipe e reconheceu a necessidade de melhorar o desempenho da Seleção.

"Percebo evolução como equipe, não em qualidade de espetáculo. Como equipe estamos encontrando caminho, estamos fortes na retomada de bola, na volta depois da perda da bola, quando o adversário troca dois ou três passes e esboça uma transição", comentou.

"O caminho é não gerarmos uma expectativa excessiva, mesmo entendendo que ele viva um grande momento. Fizemos assim em outras oportunidades com outros atletas, tanto nesta última janela de Copa como nas anteriores. Às vezes, geramos uma expectativa excessiva e nós mesmo daqui a pouco nos decepcionamos. Esse equilíbrio que temos que contar. Temos que ter paciência", concluiu.

O duelo diante do Paraguai está marcado para esta terça-feira, 10, às 21h30, em Assunção, cidade sede da partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.