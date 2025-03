"Faremos o possível pela vitória", afirma Matheus Cunha

Matheus Cunha será o titular no comando de ataque do Brasil diante da Argentina pelas Eliminatórias - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Uma das novidades da Seleção Brasileira no confronto diante da Argentina é o centroavante Matheus Cunha, que irá substituir João Pedro no comando de ataque.

O time verde e amarelo visita os hermanos nesta terça-feira, 25, às 21h, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026.

Cunha acredita que o jogo não tem um favorito devido a qualidade dos respectivos elencos. Motivado, ele pensa na vitória diante do histórico arquirrival.

"Temos um nível tão alto quanto o deles. O momento que eles vivem por confiança é diferencial pré-jogo, mas a partir do momento que entramos em campo, sabemos o respeito que haverá, não sinto vantagem até entrar em campo. Lá é 11 contra 11 e faremos o possível pela vitória", declarou.

Coincidentemente, Matheus Cunha estreou com a Amarelinha contra os argentinos, no dia 16 de novembro de 2021, pelas Eliminatórias, no Estádio Bicentenário de San Juan, em jogo que terminou empatado sem gols. Ele se mostrou feliz em relembrar e celebra a nova chance de encarar a albiceleste.

"Estrear como titular contra a Argentina foi mágico, jogar outro jogo dessa dimensão é algo que só agradeço e tento a todo momento fazer o melhor. É um momento diferente em relação à primeira oportunidade como titular. Brasil x Argentina é um sonho para todos, tem peso diferente. Estamos muito tranquilos para fazer nosso melhor e impor dentro de campo o que a Seleção Brasileira é de verdade", disse Matheus.

Matheus Cunha entrou na etapa final da importante vitória contra a Colômbia, quando o jogo ainda estava empatado. Versátil, tem atuado como atacante e meia.

No Wolverhampton, da Inglaterra, atravessa o melhor momento de sua carreira, com 15 gols marcados, sendo 13 deles na Premier League, além de quatro assistências, em 29 jogos.

Ele enaltece sua boa fase individual e espera aproveitar a chance dada pelo técnico Dorival Jr.

"O momento no meu clube é de muita gratidão pelo que trabalhei, por toda a dificuldade. Demonstro esse bom momento em campo e fico feliz pelo reconhecimento do Dorival por tudo que venho fazendo. Não quero parar por aqui, quero continuar trabalhando e melhorando, as oportunidades estão aí para serem aproveitados. Se for para começar o jogo, estarei preparado para fazer o que ele pede e me doar ao máximo para ajudar", afirmou.