Fifa realiza exclusão de clube mexicano do Mundial de Clubes

Leon do México está excluído do Mundial de Clubes da Fifa - Foto: Reprodução / Instagram / @clubleon_oficial

O León, do México, confirmou em suas redes sociais que está fora do Mundial de Clubes da Fifa. A informação foi divulgada no Instagram da equipe mexicana nesta sexta-feira, 21. A situação causa impacto direto no Flamengo, que compõe o grupo D da competição, com Chelsea e Espérance de Tunis.

A entidade máxima do futebol mundial realizou a ação baseado em uma regra de que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição".

Vale salientar que o empresário Jesús Martínez Patiño, dono do Grupo Pachuca, tentou reverter a decisão junto a Fifa, mas sem sucesso, sob a argumentação de que gere os clubes de forma independente.

"Estamos inconformados com a decisão (exclusão no Mundial) e apelaremos até a última instância e no tribunal desportivo mais alto. Temos todas as evidências e documentações que comprovam nossa independência administrativa e desportiva", comentou o Grupo Pachuca.

Além de Pachuca e León, do México, o Grupo Pachuca administra o Mineros de Zacatecas e os Coyotes de Tlaxcala, também do mesmo país. O conglomerado está presente no futebol internacional com o Talleres, da Argentina, e no Chile, com o Everton.

Confira a nota da Fifa sobre a exclusão do León:

"Após o processo disciplinar aberto contra o CF Pachuca e o Club León, o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encaminhar o caso diretamente ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com o artigo 56, parágrafo 3 do Código Disciplinar da FIFA.

Após avaliar todas as evidências arquivadas, o presidente do Comitê de Apelações da FIFA decidiu que o CF Pachuca e o Club León não cumpriram os critérios de propriedade multiclube definidos no artigo 10, parágrafo 1, do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

De acordo com o artigo 10, parágrafo 4º do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, a FIFA determinou que o Club León será removido da competição, e o clube a ser admitido como substituto será anunciado oportunamente".