Flamengo vence Fluminense e é tricampeão carioca

Flamengo bate Fluminense nos pênaltis - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

O Flamengo derrotou o Fluminense nos pênaltis, na tarde deste domingo, 8, e se sagrou tricampeão do Campeonato Carioca. A partida terminou empatada em 0 x 0 no tempo normal.

O jogo marcou a estreia do português Leonardo Jardim no comando do Flamengo, após a demissão de Filipe Luís. O início da partida teve o Fluminense propondo e arriscando. O Rubro-Negro teve com Pedro a sua melhor chance no primeiro tempo, sem sucesso.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda etapa, o jogo perdeu ritmo, sem criação do Flamengo de Jardim, que chegou a fazer modificações que não surtiram efeito. Com o jogo empatado, o título foi decidido nos pênaltis.

Nas penalidades, apenas Luiz Araújo não fez para o Flamengo, parando na defesa do goleiro Fábio. O Tricolor, no entanto, desperdiçou duas cobranças, com Guga e Otávio, que pararam no arqueiro Rossi.

Maior campeão

O tricampeonato consolidou o Flamengo como maior campeão carioca, com 40 títulos. O Fluminense é o segundo, com 33 conquistas. Vasco, com 24, Botafogo, com 21, e América, com sete, completam o ranking dos cinco maiores campeões do estado.