Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Flamengo vence Fluminense e é tricampeão carioca

Clássico foi decidido nos pênaltis

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/03/2026 - 22:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Flamengo bate Fluminense nos pênaltis
Flamengo bate Fluminense nos pênaltis -

O Flamengo derrotou o Fluminense nos pênaltis, na tarde deste domingo, 8, e se sagrou tricampeão do Campeonato Carioca. A partida terminou empatada em 0 x 0 no tempo normal.

O jogo marcou a estreia do português Leonardo Jardim no comando do Flamengo, após a demissão de Filipe Luís. O início da partida teve o Fluminense propondo e arriscando. O Rubro-Negro teve com Pedro a sua melhor chance no primeiro tempo, sem sucesso.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda etapa, o jogo perdeu ritmo, sem criação do Flamengo de Jardim, que chegou a fazer modificações que não surtiram efeito. Com o jogo empatado, o título foi decidido nos pênaltis.

Leia Também:

Jean Lucas iguala marca de ídolos no Bahia e quebra tabu de 24 anos
Técnico é suspenso por 1 ano após sugerir OnlyFans e banho com atletas
Marinho explode contra torcida do Bahia: "Vão pra casa do caralh#"

Nas penalidades, apenas Luiz Araújo não fez para o Flamengo, parando na defesa do goleiro Fábio. O Tricolor, no entanto, desperdiçou duas cobranças, com Guga e Otávio, que pararam no arqueiro Rossi.

Maior campeão

O tricampeonato consolidou o Flamengo como maior campeão carioca, com 40 títulos. O Fluminense é o segundo, com 33 conquistas. Vasco, com 24, Botafogo, com 21, e América, com sete, completam o ranking dos cinco maiores campeões do estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Carioca flamengo Fluminense futebol brasileiro pênaltis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flamengo bate Fluminense nos pênaltis
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Flamengo bate Fluminense nos pênaltis
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Flamengo bate Fluminense nos pênaltis
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Flamengo bate Fluminense nos pênaltis
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x