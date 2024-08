Goleiro Fábio entra no top-5 pegadores de pênaltis do BR; veja ranking

Com o feito conseguido na disputa, Fábio contabiliza 37 defesas e agora ocupa o quarto lugar - Foto: Divulgação | Conmebol

O goleiro Fábio, do Fluminense, entrou na lista de maiores pegadores de pênaltis do futebol brasileiro. Na última terça, 20, em partida contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, o arqueiro de 43 anos defendeu duas cobranças e classificou o Tricolor das Laranjeiras para a próxima fase do torneio continental.

Com o feito conseguido na disputa, Fábio contabiliza 37 defesas e agora ocupa o quarto lugar junto de Cássio, que atualmente está justamente no seu ex-clube: o Cruzeiro.

O ranking é liderado pelo ex-goleiro e atual treinador do Bahia, Rogério Ceni, que totaliza 51 defesas. Logo atrás vem o ex-goleiro do Corinthians, Milan e Seleção Brasileira, Dida, que tem 42.



Em terceiro está Diego Alves, que jogou no Flamengo e tem 40. Quem fecha o top 5 são os goleiros Volpi, que atuou pelo São Paulo e Marcos, ídolo palmeirense, ambos com 36 defesas.

Revelado pelo União Bandeirante, em 1997, Fábio defendeu o Athletico-PR e ganhou notoriedade jogando pelo Vasco, entre os anos de 2000 e 2004. No entanto, foi pelo Cruzeiro que o goleiro viveu seu melhor momento e se tornou ídolo, tendo atuado pela Raposa de 2005 a 2021. Desde 2022, ele defende o Fluminense.