Itabuna vence mais uma, mantém 100% e lidera a Série B do Baianão

Elenco do Itabuna celebra a liderança do Campeonato Baiano da Serie B - Foto: Reprodução / Instagram / @itabunaecoficial

A Série B do Campeonato Baiano 2025 segue pegando fogo. A 3ª rodada, disputada neste final de semana, teve como destaques a campanha impecável do Itabuna, que manteve os 100% de aproveitamento, e a nova goleada do Bahia de Feira, que assumiu a vice-liderança da competição.

Sábado de gols em Feira

Abrindo a rodada no sábado, 10, Fluminense de Feira e Galícia empataram por 1 a 1 no Estádio Joia da Princesa. João Grillo marcou para o Touro do Sertão, e o capitão Brendon deixou tudo igual para o Demolidor de Campeões.

Com o resultado, o Flu aparece na 5ª colocação, com quatro pontos, e o Galícia segue em 3º lugar, com cinco.

Na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira goleou o Leônico por 6 a 2. Os gols do Tremendão foram marcados por Patrick (2), Júnior Santos, Alex Cazumba, Marquinho e Rhuann (de pênalti). Rickson e Tássio descontaram para o Moleque Travesso.

O Bahia de Feira agora é o vice-líder com sete pontos, enquanto o Leônico caiu para o 7º lugar, com três pontos.

Domingo movimentado e vitória azulina

No domingo, 11, o Ypiranga venceu o Grapiúna por 2 a 1 no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Diogo Bolt e Wesley marcaram para o Mais Querido, enquanto o gol do Grapiúna não foi informado.

O Mais Querido saltou para a 4ª posição com cinco pontos, enquanto o Bem-Te-Vi do Sul é o penúltimo, com um ponto somado.

O grande destaque do dia foi a vitória do Itabuna sobre o Vitória da Conquista por 3 a 2, em pleno Lomantão. Os gols do Dragão do Sul foram de Jussimar, Vinicius Amaral e Caíque (de pênalti).

O Bode tentou reagir com dois belos gols de Luan, mas não foi suficiente. Com o resultado, o Itabuna segue líder isolado da Série B com nove pontos. O time de Conquista é o 8º, com somente um ponto.

Fechando a rodada, no Joia da Princesa, o SSA FC conquistou sua primeira vitória, batendo o Teixeira de Freitas por 2 a 0, com gols de Arthur Caculé, de pênalti, e Deivinho. A Pantera respira na competição e busca embalar. Já o time do extremo Sul do estado segue na lanterna da competição, com um ponto.

Confira os jogos da 4ª da Série B do Campeonato Baiano

Sexta-feira (16/05)

Leônico x Fluminense de Feira – Estádio José Rocha, 15h

Sábado (17/05)

Vitória da Conquista x Grapiúna – Lomanto Júnior, 15h

Bahia de Feira x SSA FC – Arena Cajueiro, 15h

Domingo (18/05)

Galícia x Itabuna – Carneirão, 15h

Ypiranga x Teixeira de Freitas – Arena Cajueiro, 15h 15h