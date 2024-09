Jornalistas protestam contra goleiro por agressão a cinegrafista

Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa e da seleção argentina - Foto: Divulgação | AFA

A Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) apresentou nesta quarta-feira, 11, uma denúncia contra o goleiro da seleção argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, por agredir um cinegrafista depois da vitória da Colômbia sobre a 'Albiceleste' pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Na terça-feira, 10, o goleiro deu um ‘tapa’ em uma câmera ao final do jogo disputado em Barranquilla. A ACORD ressaltou que Dibu derrubou os equipamentos do cinegrafista no gramado, algo que foi considerado como um "atentado contra a liberdade de expressão".

A agressão foi registrada ao vivo no sinal internacional da partida. A ACORD pediu à Federação Colombiana de Futebol que "se pronuncie energicamente" contra Martínez na Conmebol, na Fifa e na Associação do Futebol Argentino (AFA).

A organização também quer que a Fifa aplique uma "punição exemplar" contra o goleiro de 32 anos, que joga no Aston Villa da Inglaterra. Além das defesas marcantes, Dibu Martínez é mundialmente famoso por atuações em campo que alguns consideram ofensivas contra os adversários.

Na França, o goleiro argentino foi acusado de desrespeitar a seleção do país e Kylian Mbappé após a final da Copa do Mundo de 2022, que terminou com vitória da 'Albiceleste' sobre os 'Bleus' nos pênaltis.