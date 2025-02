Juazeirense goleia e Colo-Colo é o primeiro rebaixado do Baianão

Juazeirense goleia e rebaixa o Colo-Colo para a segunda divisão estadual - Foto: Sant Fotografia / Ascom Juazeirense

O Colo-Colo é o primeiro time rebaixado para a segunda divisão estadual. No último sábado, o Tigre ilheense foi goleado fora de casa pela Juazeirense por 4 a 1, no Adauto Moraes, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2025.

Wesley, Guilherme por duas vezes e Tata Baiano marcaram os gols do Cancão de Fogo. O meia Luan Davidson fez o gol do time do sul do estado.



Após a ótima campanha na divisão de acesso em 2024, o campeão baiano de 2006 tem campanha decepcionante até aqui. Sem vencer no Baianão, a equipe disputou oito partidas, somando três empates e cinco derrotas.

O time comandado por Nilson Corrêa tem a pior defesa da competição, com 21 gols sofridos. A equipe da terra da Gabriela encerra a participação na elite contra o Jacobina, penúltimo colocado, no Waldomirão.

Já o Cancão de Fogo respirou aliviado. O time comandado por Carlos Rabello venceu a primeira em casa no Baianão e tem chances de avançar a semifinal. De maneira provisória, o time do norte do estado soma 10 pontos e fecha o G-4. A Juazeirense luta por classificação contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Vale salientar que todos os jogos da última rodada estão marcados para o próximo sábado, 22, sendo realizados no mesmo horário, às 16h.