HOME > esportes > FUTEBOL
SÉRIE D

Juazeirense perde pênalti e empata com o América-RN na ida da 2ª fase

Cancão de Fogo decidirá vaga nas oitavas de final fora de casa

Por Marcello Góis

04/08/2025 - 7:45 h
Juazeirense pressiona, perde pênalti e empata em casa com o América-RN
Juazeirense pressiona, perde pênalti e empata em casa com o América-RN -

A Juazeirense iniciou sua caminhada na fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro com um sabor amargo. Jogando em casa, no Estádio Adauto Moraes, o Cancão de Fogo empatou por 1 a 1 com o América-RN, no último domingo, 3, pela partida de ida da segunda fase da competição nacional.

Cancão teve chance de virar e vacila

Os gols ocorreram no segundo tempo. Aos 5, o experiente volante Souza, ex-Bahia, avançou pela direita e cruzou com precisão para Hebert, que cabeceou firme, sem chances para o goleiro Pedro Campanelli.

A resposta do Cancão de Fogo foi rápida. Quatro minutos depois, Daniel cobrou falta na área e o cria do Vitória Arthur Caculé, livre, desviou de cabeça para igualar o marcador.

O time do norte do estado pressionou e teve a chance da virada. Alexsandro invadiu a área pela direita e foi empurrado pelo defensor do América dentro da área. A arbitragem confirmou o pênalti. O próprio camisa 7 da Juazeirense cobrou mal a penalidade e o goleiro Renan Bragança defendeu.

O resultado em Juazeiro mantém tudo em aberto para o jogo da volta, marcado para o próximo domingo, 10, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

O classificado deste confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Independência-AC e Altos-PI, que fazem o primeiro jogo neste domingo, 3, às 19h, na Arena da Floresta. A volta está marcada para sábado, 9, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

