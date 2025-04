Klopp aceita negociar com a CBF para ser novo técnico da Seleção

Jürgen Klopp aceita negociar com a CBF para ser novo treinador da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação / Liverpool

Ainda com Carlo Ancelotti e Jorge Jesus como alvos prioritários, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem pressa na busca de um novo treinador para comandar a Seleção Brasileira, após a demissão de Dorival Júnior. De acordo com o colunista Bruno Andrade, do Uol, o alemão Jürgen Klopp, ex-Liverpool, surge como tem interesse em treinar a seleção.

Após deixar o Liverpool, Klopp estaria insatisfeito no posto de diretor global de futebol do grupo austríaco Red Bull. Pessoas ligadas a Klopp afirmam que ele deixaria a empresa se fosse para comandar a Seleção Brasileira ou o Real Madrid.

Klopp recebe atualmente entre 12 e 14 milhões de euros por ano e uma possível saída é vista como surpreendente pelos europeus.

Nos bastidores da Red Bull, a insatisfação do profissional é tema recorrente. Vale salientar que Klopp ainda não foi procurado pela cúpula diretiva da CBF para uma possível negociação.

Jürgen Klopp tem como característica principal ter trabalhos longevos, como ocorreu no Mainz (2001-2008) e Borussia Dortmund (2008-2015) na passagem pelo futebol alemão, e no Liverpool (2015-2024), na Inglaterra

Outras opções

Mesmo com contrato válido até 2026, o italiano Carlo Ancelotti está ameaçado no cargo de treinador do Real Madrid. Existe a possibilidade de demissão durante a disputa do Super Mundial de Clubes, o que abriria caminho para sua ida a Seleção Brasileira.

Já o Português Jorge Jesus aceitaria um convite da CBF a partir do mês de maio. Jesus tem vínculo com o Al-Hilal até o fim de junho de 2025. Ainda sem definição sobre renovação, poderia assinar um pré-contrato desde então.