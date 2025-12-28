MERCADO DA BOLA
Lateral sucesso no Mirassol está perto de assinar com gigante da Série A
Mirassol foi o quarto colocado no último Campeonato Brasileiro
Por Valdomiro Neto
O lateral-direito Lucas Ramon, que está em fim de contrato com o Mirassol, deve assinar com outros clube da Série A para 2026. De acordo com a ESPN, o acordo entre o jogador e o São Paulo já está selado, restando apenas o acerto final entre os clubes.
Lucas Ramon possui contrato com o Mirassol até abril de 2026 e já está legalmente liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Para garantir a liberação imediata do jogador para o início da temporada, o São Paulo negocia o pagamento de uma compensação financeira ao clube do interior.
Além de Lucas Ramon, a diretoria são-paulina busca outras opções para o sistema defensivo. O lateral Vitinho, do Botafogo, é visto como um "nome de peso" e segue como um grande desejo do clube, no entanto, sua negociação é mais difícil.
Pelo Mirassol, Lucas Ramon foi titular absoluto na campanha histórica que garantiu ao time uma vaga na Libertadores, somando 44 jogos e consolidando-se como um dos pilares defensivos da equipe, com 4 gols e 5 assistências.
Outros clubes, como o Corinthians, chegaram a sondar a situação do atleta, mas não avançaram na contratação. Com a chegada do lateral, o técnico Hernán Crespo terá mais uma opção para o setor, que já conta com o português Cedric e o jovem Maik.
