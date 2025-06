Leandro Campos é anunciado como novo treinador da Juazeirense

Leandro Campos é o novo técnico da Juazeirense - Foto: Ascom / Horizonte FC

A Juazeirense anunciou na tarde desta segunda-feira, 2, a contratação do técnico Leandro Campos, que assume o comando da equipe para o restante da temporada. Natural de Porto Alegre, o treinador de 61 anos chega ao Cancão de Fogo com vasta experiência no futebol nacional.

Com passagens por clubes como Ituano, Joinville, ABC, Ceará, América-RN, Treze e Itabaiana, Leandro Campos tem conquistas relevantes, entre elas o título da Série C do Campeonato Brasileiro com o ABC e taças estaduais como o Campeonato Potiguar e o Campeonato Cearense. Seu último trabalho foi à frente do Horizonte-CE.

A diretoria aposta na trajetória vitoriosa e na experiência de Campos para reforçar o projeto esportivo do clube e buscar o acesso à Série C.

A apresentação oficial acontece nesta terça-feira, 3, quando o treinador desembarca em Juazeiro e dará início aos trabalhos com o elenco no Estádio Adauto Moraes, às 15h30.

O primeiro desafio de Leandro Campos a frente do Cancão de Fogo será no próximo sábado, 7, às 17h30, contra o Confiança, no Adautão, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

O auxiliar Zé Carijé, que vinha exercendo a função de técnico interino, seguirá na nova comissão técnica, ao lado dos demais profissionais do clube.