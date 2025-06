Libertadores 2025: onde assistir ao sorteio das oitavas de final

Fase eliminatória da Copa Libertadores vai começar - Foto: Divulgação / Conmebol

A Conmebol realiza nesta segunda-feira, 2, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2025, além do chaveamento até a grande decisão.

A cerimônia terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN, YouTube e do TikTok da Conmebol, a partir das 10h30, e na TV fechada a partir de meio-dia.

A fase de oitavas contará com 16 equipes, divididas em dois potes:

Pote 1: líderes dos grupos

Pote 2: segundos colocados

Não há restrição de cruzamentos, ou seja, equipes do mesmo grupo ou país podem se enfrentar já nas oitavas. Os clubes que terminaram a fase de grupos na liderança terão a vantagem de decidir em casa nas fases eliminatórias.

A final da Libertadores será em jogo único, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Palmeiras com a melhor campanha

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras foi o time de melhor campanha geral na fase de grupos. A equipe de Abel Ferreira poderá decidir em casa todas as fases do mata-mata até a final.

Potes do Sorteio das Oitavas

POTE 1 – Primeiros colocados:

Estudiantes (ARG)

River Plate (ARG)

LDU (EQU)

São Paulo

Racing (ARG)

Internacional

Palmeiras

Vélez Sarsfield (ARG)





POTE 2 – Segundos colocados:

Botafogo

Universitario (PER)

Flamengo

Libertad (PAR)

Fortaleza

Atlético Nacional (COL)

Cerro Porteño (PAR)

Peñarol (URU)