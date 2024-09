Luiz Henrique treina como titular e pode iniciar jogo contra o Equador

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o atacante Luiz Henrique pode fazer a sua estreia como titular da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior em duelo marcado para esta sexta-feira, 6, às 22h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Equador, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Luiz Henrique treinou no lugar de Endrick entre os 11 iniciais no último treino antes do confronto, nesta quinta, 5. Durante a atividade, o atleta atuou na ponta direita e o atacante Rodrygo jogou no centro do ataque.

Dessa maneira, com a entrada do zagueiro Marquinhos, que substituiu Éder Militão, cortado da convocação após sofrer lesão muscular na coxa direita, a Seleção Brasileira deve ser escalada com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Buscando a reabilitação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil ocupa a 6ª colocação na classificação após somar sete pontos em seis jogos. A partida marca a estreia do treinador Dorival Júnior na competição, que visa voltar a vencer depois de quatro jogos consecutivos sem vitórias.