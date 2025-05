MP-RJ pede condenação de acusados por incêndio no Ninho do Urubu

Ninho do Urubu é o Centro de Treinamentos do Flamengo - Foto: Divulgação / Flamengo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) protocolou no último domingo, 11, as alegações finais do processo criminal sobre o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que em fevereiro de 2019 causou a morte de dez jovens atletas das categorias de base do clube. No documento, o MP pede a condenação de todos os acusados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Após três anos de tramitação judicial, o MP concluiu que os réus têm responsabilidade criminal na tragédia, incluindo administradores do CT, responsáveis pelos contêineres onde os atletas dormiam e o técnico encarregado da manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Mais de 40 testemunhas foram ouvidas ao longo do processo.

Quatro investigados foram excluídos da denúncia, entre eles o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. O nome dele foi retirado do processo por prescrição do delito, já que completou a idade prevista no Código Penal para redução da pena antes de ser julgado.

O caso do incêndio no Ninho do Urubu é considerado uma das maiores tragédias da história do esporte brasileiro e, até hoje, mobiliza familiares, autoridades e a sociedade em busca de justiça.

Acusados que o MP pede condenação:

Antonio Marcio Mongelli Garotti – administração do CT

Marcelo Maia de Sá – administração do CT

Claudia Pereira Rodrigues – responsável pelos contêineres

Danilo da Silva Duarte – responsável pelos contêineres

Fabio Hilario da Silva – responsável pelos contêineres

Weslley Gimenes – responsável pelos contêineres

Edson Colman da Silva – responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado