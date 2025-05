Narrador uruguaio faz ofensa racista a torcedores do Inter no Beira-Rio

Torcedores do Inter foram alvos de ofensas racistas de comunicador uruguaio em jogo da Libertadores no Beira-Rio - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Um momento lamentável marcou a partida entre Internacional e Nacional-URU, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na noite da última terça-feira, 22, após o gol de empate do Colorado, o narrador uruguaio Javier Moreira, do canal Pasión Tricolor, veículo independente e segmentado do clube de Montevidéu, proferiu ofensas de cunho racista contra torcedores colorados.

No momento da comemoração no gol marcado por Fernando, Moreira reagiu com insultos após ser provocado nas arquibancadas. Logo na sequência, ao retomar a narração, chamou os torcedores de "macacos":

“Gritou o gol na nossa cara e depois se cagou, depois se cagou. Assim são esses macacos”, disse o locutor, ao vivo, durante a transmissão no canal do YouTube.

O fato ocorreu logo após o terceiro gol do Internacional, que igualou o placar em 3 a 3, revertendo uma desvantagem de três gols ainda no primeiro tempo.

Apesar do empate, o Nacional segue na lanterna do Grupo F, com apenas um ponto, enquanto o Inter lidera com cinco.

A fala racista repercutiu nas redes sociais, com torcedores exigindo providências por parte das autoridades esportivas e do próprio clube uruguaio. Até o momento, não houve manifestação oficial tanto do Nacional quanto da Conmebol.