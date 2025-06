Pachuca estuda contratação de Neymar para o Mundial, diz jornal

Neymar em ação com a camisa do Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Pachuca avalia a contratação de Neymar Jr. como reforço temporário para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A informação é do jornal Marca, do México, que revelou o interesse do clube em contar com o astro brasileiro para a competição internacional.

De acordo com a publicação, ainda não há uma proposta oficial apresentada ao jogador, mas a diretoria mexicana avalia os aspectos financeiros e logísticos para viabilizar a contratação. A ideia é utilizar uma brecha do regulamento que permite a inscrição de reforços temporários exclusivamente para o torneio.

Atualmente no Santos, Neymar tem sido peça importante quando está em campo. Em 2025, o atacante disputou 14 dos 27 jogos possíveis, com três gols e três assistências, mas ainda sofre com um histórico recente de lesões. O possível acerto com o Pachuca poderia representar um novo rumo na carreira do camisa 10, que busca ritmo e sequência.

A movimentação do clube mexicano também reflete o objetivo da Liga MX em aumentar sua visibilidade internacional, aproveitando a vitrine do novo formato do Mundial.

O Pachuca garantiu vaga no torneio ao vencer a Champions Cup da Concacaf de 2024 e terá pela frente confrontos pesados.

Jogos do Pachuca no Mundial de Clubes

18/06 – Quarta-feira – 19h (de Brasília)

Pachuca (MEX) x RB Salzburg (AUT) TQL Stadium – Cincinnati, Ohio

22/06 – Domingo – 16h (de Brasília)

Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX) Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina do Norte

26/06 – Quinta-feira – 22h (de Brasília)