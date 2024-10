Paquetá pode pegar gancho vitalício por manipulação de apostas

Lucas Paquetá recebe cartão amarelo do árbitro Artur Dias - Foto: ČTK / AP / Martin Meissner

O meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, Lucas Paquetá, está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) há mais de um ano por suspeitas de manipulação de resultados por meio de cartões amarelos intencionais em partidas oficiais da Premier League. As autoridades desconfiam que o jogador estaria envolvido em um esquema de apostas esportivas, favorecendo ganhos de apostadores que previam seus cartões.

A investigação aponta que Paquetá teria recebido cartões amarelos de forma deliberada em quatro partidas específicas: West Ham 0 x 2 Leicester City, em 12 de novembro de 2022; West Ham 1 x 1 Aston Villa, em 12 de março de 2023; West Ham 3 x 1 Leeds United, em 21 de maio de 2023; e Bournemouth 1 x 1 West Ham, no dia 12 de agosto de 2023. O meio-campista teria sido alvo de apostas realizadas no Brasil, sua terra natal, envolvendo valores que variam de 7 a 400 libras.

Transferência frustrada para o Manchester City

O caso ganhou ainda mais relevância após o interesse do Manchester City em contratar o jogador durante o ano de 2023. Sob o comando de Pep Guardiola, o atual campeão inglês demonstrou forte interesse em Paquetá, mas as investigações em curso acabaram prejudicando a negociação, que estava prestes a ser concretizada. A suspeita de manipulação de cartões amarelos tornou-se um obstáculo crucial para a transferência.

Novas acusações

Além das suspeitas envolvendo as apostas, a situação de Paquetá se complicou ainda mais com duas novas acusações. O jogador é acusado de não cooperar adequadamente com a investigação da FA e de obstruir o processo. De acordo com as autoridades, Paquetá teria trocado seu aparelho celular, essencial para a investigação, após o pedido oficial para entrega do dispositivo, feito há 12 meses. O telefone foi devolvido oito semanas depois, tempo suficiente para que os investigadores revisassem ligações, mensagens e transações do jogador.

No entanto, recentemente, Paquetá foi solicitado a entregar novamente o aparelho, e as autoridades descobriram que ele já não possuía mais o celular, o que levou à inclusão de novas acusações contra ele. De acordo com informações do jornal The Sun, publicadas na terça-feira, 8, Paquetá alegou ter descartado o dispositivo, o que complicou ainda mais sua situação perante a FA.

Audiência marcada para 2025

O futuro de Lucas Paquetá nos gramados está em risco. Ele será ouvido pelas autoridades em março de 2025, com o veredicto final previsto para o segundo semestre do próximo ano. Até lá, o jogador pode continuar atuando normalmente pelo West Ham, sem restrições imediatas. Contudo, dependendo do desfecho da investigação, o meio-campista brasileiro pode enfrentar punições severas, incluindo uma possível suspensão vitalícia do futebol.

A investigação segue apontando que cerca de 60 pessoas teriam apostado especificamente na possibilidade de Paquetá receber cartões amarelos nas partidas mencionadas, levantando suspeitas sobre a regularidade dessas ações.