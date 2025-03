PSG vence o Liverpool nos pênaltis e se classifica na Champions League

COM EMOÇÃO!

Ousmane Dembélé comemora o gol da vitória do PSG frente ao Liverpool no Anfield Road - Foto: Reprodução / X / @PSG_inside

O PSG está classificado para as quartas de final da Champions League. Na noite desta terça-feira, 11, em Anfield, os franceses derrotaram o Liverpool no tempo normal por 1 a 0. Com o empate, a vaga foi decidida nos pênaltis e os parisienses venceram por 4 a 1 e avançaram de fase.

Vale destacar que no jogo de ida, na França, o goleiro brasileiro Alisson teve atuação épica e os Reds venceram pelo placar mínimo.

Após um jogo intenso no primeiro tempo, o gol do PSG saiu aos 11 minutos. Dembélé toca para Barcola na direita, ele cruza rasteiro, a defesa inglesa se atrapalha. Konaté corta errado e Dembélé, que começou a jogada, aparece para balançar as redes e abrir o placar.

Apesar do empenho das equipes na busca pelo gol, o placar seguiu na segunda etapa e a decisão da vaga foi para os pênaltis.

O herói foi o goleiro italiano Donnarumma, que pegou as cobranças de Darwin Núñez e Curtis Jones para garantir a classificação do Paris.

Na próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique aguarda vencedor do confronto entre Aston Villa e Club Brugge. No jogo de ida, os ingleses saíram na venceram por 3 a 1.