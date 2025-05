Real Madrid sofre, mas vence o Celta e encosta na liderança de La Liga

Kyllian Mbappé comemora diantee do Celta de Vigo - Foto: Divulgação / Real Madrid CF

O Real Madrid voltou a vencer em La Liga e segue firme na briga pelo título da temporada 2024/25. Na manhã deste domingo, 4, os Merengues superaram o Celta de Vigo por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 34ª rodada do campeonato espanhol.

O destaque do jogo foi mais uma vez Kylian Mbappé, que balançou as redes duas vezes e comandou a vitória madrilenha. O jovem Arda Güler também deixou sua marca, enquanto Javi Rodríguez e Swedberg descontaram para os visitantes, que venderam caro a derrota.

O Real Madrid começou o jogo de forma avassaladora. Empurrado por sua torcida, o time de Carlo Ancelotti impôs ritmo forte desde o apito inicial. Logo aos 12 minutos, Mbappé recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área e finalizou com categoria para abrir o placar.

Ainda antes do intervalo, o francês voltou a aparecer. Aos 33, aproveitou cruzamento de Bellingham e cabeceou firme para fazer 2 a 0, anotando seu 25º gol na atual edição da La Liga.

Na volta do intervalo, o Real diminuiu o ritmo e permitiu que o Celta crescesse no jogo. Aos 58 minutos, Javi Rodríguez aproveitou rebote da zaga e descontou. O susto aumentou com o gol de Swedberg, aos 72, após jogada de contra-ataque bem executada.

Com o placar em 2 a 2, o time visitante ensaiou uma virada, mas Arda Güler, que havia acabado de entrar, foi decisivo. Em lance individual, o turco limpou a marcação e bateu no canto para dar números finais à partida: 3 a 2 Real Madrid.

Com a vitória, o Real Madrid chega aos 81 pontos, encostando no líder Barcelona, que tem 83 e ainda joga na rodada. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, a briga pelo título segue intensa.