Romero, atacante do Corinthians, diz que Brasil é o país mais racista

Romero afirma que Brasil é um país racista e que sofre discriminação por ser paraguaio - Foto: Rodrigo Coca | Ag. Corinthians

O paraguaio Ángel Romero, atacante do Corinthians, disse nesta sexta-feira a uma rádio do seu país que o Brasil "é o país com mais racismo" e que "tem que arrumar o problema que tem internamente" antes de apontar discriminação em outros países.

O tema ganhou força no Paraguai nas últimas semanas, depois que o atacante Luighi, do sub-20 do Palmeiras, denunciou ataques racistas durante uma partida contra o Cerro Porteño, pela Conmebol Libertadores da categoria.

"Aqui é o país com mais racismo. Sempre digo isso, comento isso aqui. Creio que o Brasil tem que consertar primeiro as coisas internamente. Obviamente, eles se preocupam mais com o que acontece fora, Paraguai, Espanha, em todos os lados. Claro que não é bom sofrer esse tipo de discriminação, de racismo, mas aqui, internamente, os brasileiros são muito racistas também entre eles. Creio que primeiro eles têm que arrumar o problema que têm internamente e depois ver o que acontece fora" – disse Romero, à rádio ABC Cardinal.

O corintiano afirmou que ele mesmo é vítima de discrimanação diária no Brasil. 'Eu vivo isso diariamente, discriminação, preconceitos, todos os tipos de insulto contra meu país, minha nacionalidade. Uma vez comentei isso numa entrevista coletiva. É algo diário. Eu tenho muito orgulho de onde venho. Se me chamam de índio, eu tenho orgulho de ser paraguaio, ser índio, ter essa raça Guarani', disse Romero.