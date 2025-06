Seleção Brasileira nunca perdeu atuando na Neo Química Arena

Seleção Brasileira durante atividade na Neo Quimica Arena - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Invicta na Neo Química Arena desde a inauguração do estádio em 2014, a Seleção Brasileira volta a jogar em Itaquera nesta terça-feira, 10, às 21h45, diante do Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O palco paulista tem sido sinônimo de boas atuações para o Brasil. Até aqui, foram seis partidas e seis vitórias, com 19 gols marcados e apenas um sofrido. O último compromisso da Seleção no local foi em novembro de 2021, com vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, ainda sob comando de Tite.

Além dos colombianos, Bolívia, Peru, Paraguai e Croácia também foram derrotados em Itaquera. A estreia do Brasil no estádio aconteceu na Copa do Mundo de 2014, com vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Após o empate sem gols com o Equador na última semana, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca reencontrar o caminho das vitórias e pode garantir a classificação antecipada para o Mundial. Para isso, além de vencer os paraguaios, o Brasil precisa torcer por um tropeço da Venezuela diante do Uruguai. Empate ou derrota servem.

Caso a combinação se concretize, a Seleção chegaria aos 25 pontos, o que a deixaria inalcançável pelos venezuelanos mesmo que perca os dois jogos restantes e a Vinotinto vença os seus, graças ao número de vitórias.

Histórico do Brasil na Neo Química Arena:

12/06/2014 – Brasil 3 x 1 Croácia – Copa do Mundo 2014

13/08/2016 – Brasil 2 x 0 Colômbia – Jogos Olímpicos 2016

28/03/2017 – Brasil 3 x 0 Paraguai – Eliminatórias 2018

22/06/2019 – Brasil 5 x 0 Peru – Copa América 2019

09/10/2020 – Brasil 5 x 0 Bolívia – Eliminatórias 2022

11/11/2021 – Brasil 1 x 0 Colômbia – Eliminatórias 2022