HOME > esportes > FUTEBOL
CBF

Seleção terá novo técnico antes da Data Fifa, diz Ednaldo Rodrigues

Brasil enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em junho

Redação

Por Redação

05/04/2025 - 8:02 h
Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF
Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) intensificou os trabalhos para definir o novo treinador da Seleção Brasileira masculina. Em meio aos preparativos para os próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, reuniu-se com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o coordenador técnico, Juan Santos, para tratar da escolha do novo comandante.

De acordo com Ednaldo, a definição está próxima e o anúncio oficial deve acontecer antes da próxima data Fifa, em junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai. “A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção Brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na data Fifa de junho”, afirmou o dirigente.

Enquanto o nome do novo técnico não é anunciado, o Departamento de Seleções já está em campo. No próximo sábado, 5, a equipe inicia uma série de observações presenciais em partidas realizadas no Brasil, começando pelo duelo entre Botafogo e Juventude, no estádio Nilton Santos. Além do Campeonato Brasileiro, jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana também entrarão no radar dos observadores.

A atuação nos bastidores também se estende à Europa. Desde a última terça-feira, 1, Juan Santos e o analista de desempenho Thomaz Araújo acompanham de perto partidas no Velho Continente. Já a área de Saúde e Performance, com a médica Andréia Picanço e o fisiologista Guilherme Passos, trabalha em estratégias de preparação física para os próximos desafios da Seleção.

Rodrigo Caetano destacou que o trabalho vem sendo feito de forma contínua e alinhada com o presidente Ednaldo Rodrigues. “Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, com a participação do Juan em algumas delas, com o foco em buscar o nome desse futuro treinador da Seleção Brasileira. Assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações para o mais rapidamente possível anunciar o nome do novo comandante da Seleção Brasileira”, disse o coordenador.

Ele também ressaltou a continuidade das atividades internas, com produção de relatórios e monitoramento constante dos atletas. “O Departamento de Seleções segue providenciando relatórios, fazendo observações in loco, que iniciaremos nesse final de semana, e acompanhando todas as competições relevantes fora do país, para juntarmos o maior número possível de informações para o futuro comandante. Esse trabalho é diário e constante, sempre foi realizado antes. E agora, a gente está dando prosseguimento normalmente”, concluiu Caetano.

x