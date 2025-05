Série D: Jequié é goleado fora de casa pelo ASA-AL

Jequié não resistiu e foi goleado pelo ASA em Arapiraca-AL - Foto: Lucas Silva / AD Jequié

O Jequié conheceu a sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde do último sábado, 26, a equipe visitou o ASA-AL e foi goleado por 4 a 2. A partida ocorreu no Estádio Municipal de Arapiraca, válida pela 2ª rodada do grupo A4 do certame nacional.

Os gols da equipe alvinegra alagoana foram marcados por Júnior Viçosa duas vezes, Thiago Alagoano e Iarley. Para a ADJ, foram as redes os atacantes Nael e Miller no segundo tempo de partida.

Com o resultado negativo, o Jipão está momentâneamente na 3ª colocação da chave, com quatro pontos somados em duas partidas realizadas no Brasileirão Série D.

O time do técnico Alyson Dantas volta a jogar com apoio do torcedor em casa. A ADJ recebe a visita do União Araguaiense-TO, no dia 4 de maio, um domingo, no Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, às 16h, pela 3ª rodada da quarta divisão nacional.