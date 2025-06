Série D: Jequié vence fora; Juazeirense e Barça são derrotados

Jequié goleou o Penedo-AL fora de casa e assumiu a vice-liderança da chave - Foto: Dalmo / Divulgação / ADJ

A 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D teve como destaque o Jequié, que goleou o Penedense, fora de casa, por 4 a 2, no último domingo, 1, no Estádio Alfredo Leahy, e assumiu a vice-liderança do Grupo A4, com 13 pontos ganhos. Os gols do Jipão foram marcados por Tiago Recife, Rian e Nael duas vezes.

Na outra ponta da tabela, o Barcelona de Ilhéus segue em má fase e sofreu mais uma derrota. A equipe perdeu para o Sergipe, por 1 a 0, no Estádio Mário Pessoa, mesmo jogando com um jogador a mais durante boa parte da partida. Com apenas quatro pontos, a Onça Pintada ocupa a penúltima posição da chave, ainda sem vencer e praticamente sem chances de classificação.

Já no sábado, 31, a Juazeirense foi derrotada pelo Lagarto, por 3 a 1, no Estádio Barretão, em Sergipe. Com o resultado, o Cancão de Fogo caiu para a 5ª colocação, com 11 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio Lagarto, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O ASA lidera com folga, somando 19 pontos.

Confira os jogos dos times baianos pela 8ª rodada do Brasileirão Série D 2025

- Domingo, 08/06

• Jequié x Penedense – 16h – Waldomirão, em Jequié

• Sergipe x Barcelona de Ilhéus – 17h – Batistão, em Aracaju (SE)

- Quarta-feira, 11/06

• Juazeirense x Lagarto – 19h – Adauto Moraes, em Juazeiro