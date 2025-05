Time de Ryan Reynolds, Wrexham tem acesso histórico à Championship

Wrexham celebra acesso épico para a Segunda Divisão Inglesa, a Championship - Foto: Reprodução / Instagram / @wrexham_afc

O Wrexham está em festa! O clube galês, que tem o ator Ryan Reynolds como um dos donos, venceu o Charlton por 3 a 0 neste sábado e garantiu o acesso inédito à Segunda Divisão da Inglaterra após 43 anos. A vitória, válida pela 45ª rodada da League One, também marcou o terceiro acesso consecutivo do time em uma ascensão meteórica desde 2023.

No estádio Racecourse Ground, Oliver Rathbone abriu o placar e Sam Smith marcou duas vezes para confirmar o triunfo diante da torcida empolgada, que invadiu o gramado para celebrar.

Com 26 vitórias e 89 pontos, o Wrexham não pode mais ser alcançado na tabela. O título da League One, no entanto, ficou com o Birmingham City.

A emoção tomou conta do estádio e contagiou até mesmo Ryan Reynolds. O ator, famoso por interpretar Deadpool, participou da festa junto com sua esposa, a atriz Blake Lively, distribuindo bebidas aos torcedores.

"Vamos ficar loucos. Nunca mais eu vou dormir", comemorou Reynolds nas redes sociais.

O feito é ainda mais impressionante considerando que, em 2023, o Wrexham disputava a quinta divisão inglesa. Na temporada 2022/23, foi campeão da National League (quinta divisão), e em 2023/24, vice-campeão da League Two (quarta divisão).

Agora, na Championship, enfrentará tradicionais clubes como Leicester e Southampton, recém-rebaixados da Premier League.

Fundado em 1864, o Wrexham é o clube mais antigo do País de Gales e o terceiro mais antigo do mundo.

A transformação recente começou em 2021, quando Ryan Reynolds e o também ator Rob McElhenney adquiriram 100% das ações do clube por cerca de 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 15 milhões na época).