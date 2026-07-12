Torneio que revelou estrelas do futebol baiano já tem data de início

O torneio Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2026, maior competição de futebol não profissional do mundo, está previsto para começar no dia 16 de agosto. No entanto, os participantes da edição deste ano só serão conhecidos menos em 8 de agosto, quando será realizado o tradicional lançamento do campeonato.

O evento fechado acontecerá em Salvador e reunirá ligas participantes, autoridades e convidados. No local, também serão anunciados os grupos da 1ª fase e a tabela de jogos.

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Celeiro de craques

Diversos craques não só do futebol baiano, mas também do futebol brasileiro e internacional foram revelados ao longo da história do Campeonato Baiano Intermunicipal, que começou em 1946. Entre eles estão Bobô, Aldair, Júnior Baiano, Edilson Capetinha, Júnior Nagata e Liédson.

Importância interna

Além de revelar diversos jogadores para o futebol, o Intermunicipal se tornou um importante evento de inclusão social que movimenta os setores econômico e turístico da Bahia, visto que se torna fonte de renda e sustento para diversas famílias durante o segundo semestre, aquecendo o comércio das cidades participantes em dias de jogos.