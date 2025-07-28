Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRITICOU

Vegetti detona árbitro após expulsão de Léo Jardim: "A gente foi roubado"

Vasco cedeu empate nos minutos finais de jogo contra o Internacional

Por Marcello Góis

28/07/2025 - 12:27 h
Centroavante Pablo Vegetti é o capitão do Vasco
Centroavante Pablo Vegetti é o capitão do Vasco -

O empate por 1 a 1 entre Internacional e Vasco, no último domingo, 27, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com muita reclamação por parte dos vascaínos. O estopim foi a expulsão do goleiro Léo Jardim, que recebeu o segundo cartão amarelo por cera, aos 40 minutos do segundo tempo, quando o clube carioca ainda vencia a partida por 1 a 0.

A decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza gerou revolta imediata entre os jogadores cruzmaltinos, especialmente o capitão Pablo Vegetti, que fez duras críticas à arbitragem na saída do gramado.

“A gente foi roubado. Ele decidiu o jogo hoje. É uma loucura. Trabalhamos para c*, é inacreditável o que aconteceu hoje, um roubo”, esbravejou Vegetti em entrevista pós-jogo à Record.

"Gostaria que vocês falassem o que aconteceu hoje, porque é sempre a gente que fala. Inacreditável. Contra o Grêmio, pênalti. Agora essa. Queria que vocês falassem, o que aconteceu não tem palavras", completou o centroavante argentino, visivelmente exaltado.

Expulsão e empate

Léo Jardim foi advertido duas vezes por retardar a reposição de bola, algo corriqueiro em jogos apertados, mas que raramente resulta em expulsão. A decisão foi considerada excessiva por torcedores, imprensa e, claro, pelo próprio elenco vascaíno.

Com um a menos, o Vasco não resistiu à pressão final do Colorado. Aos 45 minutos, Carbonero recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro no canto de Daniel Fuzato, goleiro que precisou entrar após a expulsão do titular.

Briga direta contra o Z-4

Apesar do terceiro jogo consecutivo sem vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento graças ao saldo de gols. A equipe soma 15 pontos, mesma pontuação do Santos, que caiu para o 17º lugar. Na luta contra a degola, o time carioca é adversário direto do Vitória, que ocupa a 15ª posição com 17 pontos, que também está briga para se manter fora do Z-4 nas próximas rodadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem Brasileirão críticas Internacional x Vasco Vegetti

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Centroavante Pablo Vegetti é o capitão do Vasco
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Centroavante Pablo Vegetti é o capitão do Vasco
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Centroavante Pablo Vegetti é o capitão do Vasco
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

Centroavante Pablo Vegetti é o capitão do Vasco
Play

VÍDEO: anunciado pelo Vitória, Romarinho caminha no Pelourinho

x