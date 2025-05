Vitória da Conquista anuncia Ferreira como novo treinador

Fereira durante atiidade no Vitória da Conquista - Foto: Luciana Flores / Divulgação

O Vitória da Conquista oficializou a contratação do técnico Ferreira, campeão baiano de 2006 com o Colo-Colo. O anúncio oficial ocorreu nesta sexta-feira, 25. Essa será a terceira passagem do profissional pelo Bode.

José Aparecido Ferreira Santos tem 56 anos e acumula passagens por Vitória, Itabuna, Fluminense de Feira, Flamengo de Guanambi e Atlético de Alagoinhas. No Carcará, ele foi coordenador técnico nos últimos dois anos.

O Alviverde está longe da elite do futebol baiano desde 2022. A equipe foi vice-campeã estadual em 2015 e terminou na terceira colocação em 2009 e 2013. O Primeiro Passo já se sagrou campeão da segundona em 2006.

O primeiro desafio do Vitória da Conquista na Série B do Baianão será na próxima quarta-feira, 30, no Lomanto Júnior, contra o Ypiranga.