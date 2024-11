Vitória se aproxima da zona de rebaixamento com triunfo do Athletico

Vitória fica mais próximo da zona de rebaixamento - Foto: Pedro Souza | Atlético Mineiro

O Athletico venceu o Atlético Mineiro, na noite deste sábado, 16, na Ligga Arena, por 1 a 0, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Vitória ficou mais próximo da zona de rebaixamento.

O gol do triunfo foi marcado por Cuello. O Furacão, que estava na ‘degola’, agora ocupa a 14ª posição, com 37 pontos. Já o Vitória está na 13ª colocação, com 38 pontos conquistados em 33 partidas.

O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Juventude, com 37 pontos.

O Vitória volta a campo na quarta-feira, 20, contra o Criciúma, adversário direto na briga contra o rebaixamento, fora de casa.