Futevôlei e beach soccer agitam orla de Salvador neste fim de semana

A Copa Pé na Areia de Futevôlei - Foto: Reprodução

A orla de Salvador será palco de grandes eventos esportivos neste sábado, 10, e domingo, 11, marcando o início da programação esportiva de 2026 na capital baiana. A Copa Pé na Areia de Futevôlei acontece na Praia de Patamares, enquanto a Copa Metropolitana de Beach Soccer será disputada no Complexo Esportivo da Boca do Rio, reunindo atletas, equipes e público em um fim de semana de esporte e lazer à beira-mar.

Copa Pé na Areia

Em Patamares, a Copa Pé na Areia integra a programação do evento Verão Pé na Areia e tem como objetivo fortalecer e ampliar a prática do futevôlei na região. A competição começa no sábado, com os jogos da categoria master, e segue no domingo a partir das 9h com a categoria iniciante. Cerca de 50 atletas participam do torneio, que promete movimentar a praia com disputas acirradas, clima de verão e entretenimento para o público.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Copa Metropolitana

Já na Boca do Rio, o beach soccer ganha destaque com a Copa Metropolitana, que contará com partidas das categorias masculina e feminina. No sábado pela manhã, a partir das 9h30, entram em quadra as equipes masculinas João 3:16, Aldeia FC, Alto Beira Mar e Horriver Plate. À tarde, a partir das 13h30, acontecem os confrontos femininos entre Resiliência, Real Itapuã, Alpha FC e Cajacity. As finais estão marcadas para o domingo, a partir das 10h. Cada partida tem duração média de 40 minutos.

| Foto: Reprodução

Corrida de aventura

Além dos esportes de areia, o fim de semana também conta com outras atividades apoiadas pela Sudesb. Na Região Metropolitana de Salvador, a Federação Baiana de Corrida de Aventura (FBCA) realiza, neste sábado, 10, o Congresso Técnico 2026, no Mais Hotel, em Lauro de Freitas. A programação inclui avaliações da temporada passada, oficinas técnicas, formação de árbitros, cursos, palestras e a apresentação do regulamento e do calendário do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura de 2026.

Futebol

No futebol feminino, a Copa Jacuípe Feminina segue com o complemento da primeira rodada neste fim de semana. Pelo grupo B, Pé de Serra enfrenta Nova Fátima nesta sexta-feira (9), às 19h, no Estádio Carneirão. No domingo (11), às 8h, Ipirá joga contra Pintadas, na Arena Fundal. A competição integra o edital Elas à Frente do Esporte e conta com apoio do Governo da Bahia, por meio da Secretaria das Mulheres do Estado (SPM), da Setre e da Sudesb, reforçando o protagonismo feminino no esporte baiano.