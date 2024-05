Futuro de Xavi no Barça é incógnita às vésperas do final da La Liga | A TARDE

Com o campeonato espanhol já definido, o suspense da última rodada gira em torno do futuro do técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que no domingo, 26, no estádio do Sevilla (13º), poderá se despedir do clube catalão.

O Barça, que já garantiu o segundo lugar, visita o Sánchez Pizjuán na última partida da 38ª rodada com a dúvida do que acontecerá com Xavi após a estranha sucessão de mudanças de opinião que ele protagonizou.

Resumindo, em janeiro anunciou a sua saída no final da temporada. Em abril mudou de ideia e disse que ia ficar. E agora as informações apontam para uma saída - não desejada pelo treinador - do ex-jogador de 44 anos.

"Para mim, não mudou absolutamente nada. Vamos nos sentar com o presidente. E se tivermos que conversar sobre algo, o faremos, mas em princípio tudo está como era há três semanas", garantiu Xavi há poucos dias.

Mas de acordo com vários veículos de mídia, a diretoria teria ficado descontente com Xavi depois que ele destacou a má situação financeira do clube para justificar o fraco desempenho de sua equipe.

Recém-campeão, o Real Madrid vive uma situação oposta, se preparando com calma para o que pode ser a cereja do bolo de uma temporada espetacular: a final da Liga dos Campeões que será disputada no dia 1º de junho contra o Borussia Dortmund.

O seu 'sparring' será o Betis (7º), já classificado para a Liga Conferência, no Santiago Bernabéu, com Carlo Ancelotti finalizando os planos para conquistar a 15ª Champions madridista, que seria a sexta na última década.

Revelação da temporada e classificado para a Liga dos Campeões, o Girona (3º) abre a rodada nesta sexta-feira ao receber o Granada (19º), rebaixado para a segunda divisão.

Quarto colocado e também garantido na próxima Champions, o Atlético de Madrid encerra a temporada enfrentando a outra equipe que será 'europeia': a Real Sociedad (6ª).

