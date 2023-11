Gabi Nunes e Luana avaliam amistosos contra o Japão no Brasil | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina principal já iniciou a preparação para os três amistosos que serão realizados entre o mês de novembro e dezembro, dois deles contra o Japão e um contra a Nicarágua. Ao iniciar os treinos, a atacante Gabi Nunes e a goleira Luana projetaram as suas expectativas para os confrontos e o sentimento de jogar no país em que nasceram.

“O Brasil é um lugar bem especial para a gente. Temos a torcida, a nossa família na arquibancada e, para mim particularmente, a Neo Química Arena é um lugar muito especial”, disse Gabi Nunes, ex-jogadora do Corinthians, que atualmente atua pelo Levante, da Espanha.

Comentando sobre os dois confrontos contra a Seleção do Japão, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo feminina, Gabi reforçou a qualidade das adversárias, mas também destacou o potencial do Brasil, que está sob o novo comando do técnico Arthur Elias.

“A gente sabe que será um jogo bem difícil, o Japão é um time muito bom, então a gente tem que aproveitar esses momentos de treino em conjunto para fazermos um ótimo jogo na quinta-feira. Sabemos a qualidade que as japonesas têm, mas também sabemos da nossa qualidade, o quanto a gente está crescendo como equipe, como seleção.” disse a jogadora do Levante.

Gabi Nunes durante primeiro treinos visando o Japão | Foto: Staff Images Woman / CBF

Já a goleira Luana, que também fez parte da lista de convocadas para o Mundial de 2023, reforçou equilíbrio do elenco, contando com algumas jogadoras experientes e outras da nova geração.

“Nós temos uma boa mistura entre juventude e experiência. Este é um fator muito importante que a gente tem que explorar. O Japão tem um ataque muito rápido, as japonesas têm uma conexão muito boa entre elas. Então vamos ter que ser muito compactas para não deixar elas confortáveis no jogo. Precisamos procurar o nosso forte, que é o contra-ataque com nossas jogadoras rápidas, e um pouco de força física", comentou a segunda goleira da Seleção brasileira.

O Brasil enfrenta o Japão na quinta-feira, 30, às 15h15, na Neo Química Arena. O segundo confronto segue sendo contra as japonesas, dessa vez no domingo, 3, às 11h, no Morumbi. Para encerrar, o confronto será contra a Nicarágua, no dia 6 dezembro, às 18h, na Fonte Luminosa.