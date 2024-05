Gabigol admite vacilo ao usar camisa do Corinthians: "Pedi desculpa" | A TARDE

O atacante do Flamengo, Gabigol, abriu o jogo pela primeira vez após a polêmica ao ter uma foto tirada com a camisa do Corinthians. O jogador confirmou que a registro era verídica, diferente do que foi comentado pela assessoria.

"Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando", comentou o atleta, em entrevista ao André Hernan.

O atleta também comentou sobre como essa situação afetou o relacionamento com a equipe flamenguista. Gabigol afirmou que pediu desculpas para seus companheiros.

"Eu pedi para não treinar porque estava sem cabeça naquele momento. Foi realmente algo que me machucou. E só hoje eu falei com o professor Tite, só hoje eu pedi desculpas aos jogadores. Cara, a reação que eles tiveram foi a melhor possível. Era isso que eu esperava deles, na verdade. Esse ato de botar a camisa vários jogadores devem fazer na casa deles, em algo relaxado. Antes de dormir, coloca um short que ganha de outro time. Eles me compreenderam. É claro que eu pedi desculpa, assumi o meu erro, mas, na minha cabeça, é vida que segue", contou o atual camisa 99 do Rubro-negro.

Gabigol afirmou que ficou chateado com o autor da foto, porém escolheu perdoar.

"Pessoas maldosas que agem assim, acho que não vale a pena tocar nesse assunto. O que eu fiz foi orar muito para ele, para que essa maldade saia do coração dele. Porque a gente estava em uma resenha de amigos, a pessoa ficou aqui em casa cerca de 20, 30 minutos. Não era algo grande. Não era algo que eu precisaria tomar tanto cuidado assim. Óbvio que eu fiquei muito triste, óbvio que eu externei isso para a pessoa, mas eu prefiro perdoá-la", disse Gabi.

