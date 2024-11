Gabigol confirma saída do Flamengo; destino deve ser o Cruzeiro

Gabriel Barbosa encerra passagem pelo Flamengo - Foto: Marcelo Côrtes | Flamengo

Chegará ao fim em dezembro deste ano a história de Gabigol com o Flamengo, clube que o atacante defende desde 2019. O anúncio foi feito pelo atleta em conversa com a imprensa, logo após o término do jogo contra o Atlético Mineiro, que confirmou o quarto título da Copa do Brasil para o rubro-negro, neste domingo, 10. O destino deve ser o Cruzeiro, a informação é do ge.

Gabriel Barbosa tem 28 anos, chegou ao clube em 2019, e conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil, além de outros troféus. Ele não disse qual é o destino a partir de 2025, embora o GE tenha cravado o ‘Cabuloso’, mas disse que fez sua última final pela equipe.

“Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo”, iniciou Gabriel, que continuou com um longo desabafo e críticas pontuais à diretoria do time.

“Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma”, afirmou.

Gabigol chegou a ser ventilado no Bahia no início de 2024. A contratação, vista como um avanço do tricolor baiano no mercado, não saiu do campo de especulações.