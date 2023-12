Gabigol no Corinthians? Presidente mantém interesse no jogador; veja | A TARDE

Augusto Melo, que assumirá em breve a presidência do Corinthians, revelou em sua participação no programa Seleção Sportv hoje, que planeja iniciar conversas com a diretoria do Flamengo visando a possível contratação de Gabigol. O atacante atualmente tem contrato com o time carioca até o final de 2024 e está em processo de negociação para renovação. Além disso, Melo também abordou outras possíveis negociações durante sua entrevista.

“Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. O Gabigol respirar novos ares, seria muito bom. Vamos chegar a um bom acordo, se Deus quiser”, disse Augusto.

Quando questionado sobre a capacidade financeira do Corinthians para viabilizar uma possível contratação como a de Gabigol, o presidente eleito, que assumirá o cargo no início de janeiro, afirmou: “Com certeza tem. A marca do Corinthians é muito forte, estamos dando credibilidade no mercado. Nosso patrocínio era de 17 milhões e temos grandes perspectivas de cinco vezes mais que isso”.

Mesmo assim, Augusto Melo reforçou que por enquanto não há nada avançado por Gabigol.

“Por enquanto é uma amizade, uma amizade muito bacana. É um grande jogador, um ídolo por onde passou e seria muito interessante ele poder estar nos ajudando em 2024. Eu costumo sempre dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade, de qualidade, ele tem as características do Corinthians, tem a cara do Corinthians”, disse o presidente eleito.

Augusto Melo reafirmou, em suas declarações no programa Seleção Sportv, a convicção de que Gabigol seria um encaixe perfeito para o Corinthians. No entanto, desta vez, mencionou a intenção de iniciar conversas diretamente com o Flamengo. Ele pediu paciência à torcida, destacando a necessidade de aguardar os próximos passos nessa possível negociação.