Gabriel Jesus celebra vitória e reclama de "cera" da seleção peruana

Com gol marcado no final da partida pelo zagueiro Marquinhos, a Seleção Brasileira derrotou o Peru por 1 a 0, na noite da última terça-feira 12, No estádio Nacional de Lima, em jogo válido pela pela 2ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, o atacante Gabriel Jesus ficou na bronca com a "cera" dos peruanos durante a partida. O jogador do Arsenal destacou a dedicação do grupo na busca pela vitória fora de casa e celebrou seu retorno ao time verde e amarelo, após se recuperar de uma lesão no joelho.

"Nunca é fácil vir jogar contra eles aqui na casa deles, da maneira que eles jogaram hoje também, prendendo muito o jogo e fazendo cera. Isso eles fizeram para desconcentrar a gente, mas a equipe continuou focada para conseguir a vitória, que era o que a gente queria. Conseguiu graças ao time inteiro. A equipe vem evoluindo. Estou feliz de poder estar aqui novamente, recuperado do joelho. É isso, três pontos muito importantes", disse Jesus em entrevista à TV Globo.

Com o resultado positivo, o Brasil chegou aos seis pontos ganhos em dois jogos e lidera as Eliminatórias, por ter um maior saldo de gols que a vice-líder Argentina. O Brasil volta a campo no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 3ª rodada. Na sequência, a equipe visita o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.