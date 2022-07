Gabriel Jesus estreia com gols em amistoso pelo Arsenal

O atacante Gabriel Jesus já mostrou as credencias para o Arsenal. Em amistoso contra o Nuremberg, nesta sexta-feira, 8, saiu do banco e marcou dois gols. O brasileiro é a 5ª maior contratação do clube inglês, foram 52 milhões de euros no novo camisa 9.

No amistoso, Gabriel Jesus marcou o primeiro dos Gunners e participou da jogada do terceiro, marcado contra por Schindler. Já perto do fim do jogo, o centro-avante marcou o segundo dele e o quinto do Arsenal.

A equipe comandada pelo espanhol Mikel Arteta venceu a partida por 5 a 3, de virada. Jesus decidiu se transferir ao clube londrino para ter mais minutos em campo, já que no Manchester City de Guardiola, ele era reserva na maior parte do tempo.