Gabriel Medina perde para John John em Margaret River | A TARDE

O tricampeão mundial Gabriel Medina foi eliminado de Margaret River, na Austrália. O surfista perdeu para o havaiano John John Florence nas oitavas de final da competição válida pelo Circuito Mundial de surfe.

Medina largou na frente, mas levou a virada nos últimos minutos da bateria e acabou eliminado, com placar final de 13,66 do brasileiro contra 13,90 do havaiano.

Já Samuel venceu o irmão Miguel e se classificou para as quartas de final, pontuando 13,00, enquanto o mais velho parou em 10,00.

Com o resultado, Miguel não tem mais chances de continuar na elite da modalidade em 2024. A WSL (responsável pelo Circuito Mundial) mantém apenas os 22 melhores surfistas na metade da temporada.

Caio Ibelli e Italo Ferreira continuam na competição para as oitavas de final No feminino, Tatiana Weston-Webb foi eliminada por Tyler Wright nas oitavas de final. O resultado, porém foi suficiente para manter a brasileira na elite do surfe.