Gabriel Paulista explica post polêmico e se posiciona contra racistas

O zagueiro Gabriel Paulista, do Valencia, se pronunciou, por meio de nota oficial, para explicar a publicação que fez após a partida contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, Vinícius Junior foi alvo de ofensas racistas por parte de torcedores do Valencia.

Conforme a nota, Gabriel voltou a explicar que o post foi para comemorar a vitória da equipe, que briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. "Era um jogo importante para nós, e a vitória significou muito para o grupo. E por isso exaltei a conquista, o apoio da torcida e o empenho dos meus companheiros", diz a nota.

Na sua conta do Instagram, o jogador formado nas divisões de base do Vitória respostou uma foto do fotógrafo oficial do Valencia com a mensagem: "Mestalla, você é f*". Apesar da polêmica, ele reiterou que jamais compactuaria com o racismo. "Obviamente não celebrei os ataques racistas que meu compatriota Vini Jr. recebeu, e jamais bateria palmas para uma situação dessa, com quem quer que fosse."

Confira a nota de Gabriel Paulista na íntegra:

"Depois da partida entre Valencia x Real Madrid, fiz um post exaltando nossa vitória, que foi completamente mal interpretado por grande parte da imprensa.

Era um jogo importante para nós, e a vitória significou muito para o grupo. E por isso exaltei a conquista, o apoio da torcida e o empenho dos meus companheiros.

Obviamente não celebrei os ataques racistas que meu compatriota Vini Jr. recebeu, e jamais bateria palmas para uma situação dessa, com quem quer que fosse.

Os culpados por esse ato idiota devem ser punidos e banidos dos estádios, e assim serão, pelo próprio Valencia, um clube sério e engajado. E também ressaltar que existiam no estádio, naquele dia, pessoas que são, assim como eu, contrárias às atitudes racistas.

Aproveito para deixar meu apoio ao Vini e a todos os atletas que sofrem com esses ataques, e estarei sempre junto com eles.

A nós, o Valencia e meus colegas, seguiremos nos empenhando na reta final da temporada para cumprir nossos objetivos."