Galvão Bueno faz apelo e pede ajuda às vítimas das chuvas no RS | A TARDE

O Brasil está mobilizado em campanhas para ajudar as vítimas das fortes chuvas que castigam o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias. Uma das celebridades que contribuiu com donativos foi o locutor esportivo Galvão Bueno.

O comunicador utilizou as suas redes sociais e fez uma convocação aos internautas para participarem das ações de solidariedade. Ele revelou que viajou ao estado para ajudar os cidadãos que foram atingidos pelas enchentes.

“O estado do Rio Grande do Sul está passando por momentos terríveis. São dezenas de mortos, centenas de pessoas desaparecidas, milhares de desabrigados, então é um momento em que, quem tem bom coração deve de alguma forma ajudar. Eu vim pra cá, pra ver pessoalmente tudo o que está acontecendo e me colocar à disposição pra poder ajudar”, declarou Galvão.

“É o momento de abraçarmos o Rio Grande do Sul, é o momento de solidariedade de todo brasileiro que ama seu povo e seu país”, completou.

Situação no Rio Grande do Sul é preocupante

Até o momento, 39 pessoas foram constatadas como mortas, conforme divulgado pela Defesa Civil. Outro detalhe é que um dos rios mais populares do RS, o Guaíba, pode alcançar os 5 metros e, caso chegue a essa medida, ultrapassará o recorde de 1941. Em virtude desse incidente natural, há 64 desaparecidos, segundo divulgado pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

