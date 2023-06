Galvão Bueno rebate ofensas de Nelson Piquet: "falta educação"

O narrador Galvão Bueno rebateu xingamentos feitos pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. O profissional falou sobre o assunto ao lembrar sobre narrações que o fizeram chorar ao vivo durante o trabalho.

Em entrevista ao podcast Flow, Galvão falou sobre o bicampeonato mundial conquistado por Piquet, em 1983. "Chorei quando narrei o bicampeonato do Nelson Piquet na África do Sul, que foi o primeiro de Fórmula 1 que eu narrei... E ele me xinga pra caramba, problema dele", disse o narrador.

Galvão Bueno disse também que o "problema" do ex-piloto é a falta de educação. "Sabe o problema com o Piquet qual é? O Piquet não liga o cérebro, ele aciona a boca. Esse é que é o problema dele. Nas pistas [foi] um gênio, mas fora delas... Às vezes falta um pouco de educação com as pessoas... Comigo eu tô pouco me lixando", completou.

Em algumas ocasiões, Nelson Piquet já deixou claro que não gosta de Galvão. Ele disse que o narrador não entende da modalidade esportiva em que narrou por muitos anos e demonstrou descontentamento com os comentários nas transmissões.

Em outro momento, Piquet foi convidado para participar de uma série documental de Galvão Bueno e rejeitou.