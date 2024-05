Garantida na 2ª fase, Lindsay projeta objetivo:"trabalhando no acesso" | A TARDE

O Bahia já tem a sua vaga na segunda fase da Série A2 garantida. As Mulheres de Aço empataram em 0x0 contra o Taubaté neste fim de semana, fora de casa, somando um pontos e seguindo vivas na busca pelo acesso. Assim, durante a coletiva pós jogo, a treinadora Lindsay Camila avaliou a partida e relembrou o foco da equipe.

Durante a fala, a comandante avaliou a proposta de jogo e destacou as chances de gols perdidas, apesar de exaltar a goleira Yanna, que foi peça chave para manter o placar sem gols.

“Não conseguimos atingir a proposta. Sabíamos de como ia jogar o adversário, sabíamos qual era a proposta do Taubaté. Tivemos duas chances que a gente não conseguiu concluir em gol, e elas tiveram três chances que a Yanne foi muito bem nessas defesas", avaliou.

Ainda na fase de grupos, esta em que lidera o A com 13 pontos, o Bahia tem mais dois confrontos: Juventude e São José. O duelo contra a equipe gaúcha foi adiado devido às fortes chuvas no estado e ainda não tem data marcada. Por outro lado, no próximo sábado as Mulheres de aço encaram a equipe paulista no próximo sábado, 25, dentro de casa.

Desta maneira, Lindsay encarou os duelos de maneira positiva, tendo chance de entrar em campo mais duas vezes antes de seguir para a segunda fase. Além disso, a treinadora destacou o objetivo principal do clube: o acesso à elite.

“É muito bom saber que a gente vai poder ter mais, além dos dois jogos que a gente tem agora, mais dois jogos para ter o acesso, que é o nosso primeiro objetivo. Ficou muito claro desde o começo da temporada que a gente veio trabalhando para o acesso”, garantiu Lindsay.

Publicações relacionadas