Garoto baiano de seis anos se destaca no mundial de karatê, na Europa | A TARDE

Um garoto baiano, de apenas seis anos de idade, foi um dos representantes do Brasil no Open International e no World Karate-do Alliance Championships, que foram realizados em Malta entre os dias 21 e 24 de março. Enrique Delgado fez parte do grupo de mais de 90 karatecas que representaram o Brasil nas duas competições.

No Open International, Enrique conquistou o terceiro lugar nas duas categorias: Kata (apresentação) e Kumitê (luta). Já no World Karate-do Alliance Championships, ele ficou com a terceira posição no Kumitê e foi vice-campeão no Kata. O detalhe é que, por ser faixa verde, que é considerado um nível avançado para a idade dele, ele lutou com crianças de sete e oito anos, e ainda assim foi destaque.

“Eu que ele ia se acanhar, talvez vai ficar intimidado pelos meninos um pouquinho mais velhos. Apesar de ser um aninho nesta idade, faz muita diferença? Ele não se acanhou, partiu para cima”, contou Ronald Delgado, pai de Enrique, ao Portal A TARDE.

Ainda de acordo com Ronald, uma cena especial chamou a atenção. Após ficar com a segunda colocação, Enrique perguntou ao pai se podia falar com Teegram, adversário que ficou com o primeiro lugar. "Eu fiquei sem reação. Meu filho foi lá, parabenizou, brincaram, riram e se abraçaram", lembrou Ronald.

Enrique (à esq.) ao lado de Teegram | Foto: Reprodução

Além de Enrique, outros seis karatecas de Salvador representaram o Brasil nas competições em Malta. Entre eles, Bruno Santana, sensei de Enrique. Ele conquistou o troféu de primeiro lugar no Open International e a medalha de ouro no World Karate-do Alliance Championships.



Ambos foram treinados pelo técnico Décio Caribé, responsável pelo Centro de Treinamento que teve o maior número de atletas convocados para a Seleção Brasileira. O Brasil, inclusive, foi o país que conquistou o maior número de troféus entre os mais de 30 países. Confira todas as medalhas dos sete atletas que representaram Salvador: