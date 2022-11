George Russell vence Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste domingo, 13, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no circuito de Interlagos, à frente de seu companheiro de equipe e compatriota, Lewis Hamilton, e do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

Russell, que largou na 'pole position' depois de vencer a corrida sprint de sábado, manteve a liderança de ponta a ponta para conseguir a primeira vitória de sua carreira na F1.

A corrida deste domingo foi marcada por uma acidente na primeira volta envolvendo o australiano Daniel Ricciardo (McLaren) e o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), que obrigou a entrada do 'safety car' na pista.

Na retomada da prova, o atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que largou em terceiro, tentou ultrapassar Hamilton, mas acabou tocando o carro do britânico e teve que ir aos boxes para colocar uma nova asa dianteira.

Na luta pela terceira posição, o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) se manteve no pódio durante boa parte da corrida, mas acabou chegando em sétimo.

Classificação do GP do Brasil de Fórmula 1:

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1h38:34.044

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1.529

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +4.051

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +8.441

5. Fernando Alonso (ESP/Alpine) +9.561

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +10.056

7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +14.080

8. Estéban Ocon (FRA/Alpine) +18.690

9. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +22.552

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 23.552

11. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) +26.183

12. Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) +29.325

13. Mick Schumacher (ALE/Haas) +29.899

14. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) +31.867

15. Alexander Albon (TAI/Williams) +36.016

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams) +37.038

17. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) +1 volta

Volta mais rápida da corrida: George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.785 na 61ª volta

Abandonos:

Kevin Magnussen (DIN/Haas): acidente na 1ª volta

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren): acidente na 1ª volta

Lando Norris (GBR/McLaren): problema mecânico na 52ª volta