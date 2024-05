Gerentes da SAF do Vasco pedem renúncia dos cargos | A TARDE

Os gestores Josh Wander e Steven Pasko não são mais diretores da 777 Partners, empresa que comandava a SAF do Vasco da Gama e que foi afastada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A associação terá o controle do clube, que tem o ex-jogador Pedrinho como presidente.

De acordo com o jornalista Philippe Auclair, a B. Riley Financial foi contratada por eles. Com isso, Ian Ratner e Ronald Glass, que fazem parte da empresa especializada em gestão de crise e recuperação, como gerentes de suas companhias.

A 777 Partners teve seus bens bloqueados na Bélgica através de uma ação judicial. Por lá, a empresa é dona do Standard Liege, um dos clubes mais tradicionais do país.

Não tem informações precisas de como ficará a operação nos clubes controlados pela 77 Partners pelo mundo. Contudo, a empresa foi recomendada a vender alguns de seus negócios devido as dificuldades financeiras.

