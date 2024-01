Gil de Ferran, ícone do automobilismo brasileiro, morre aos 56 anos | A TARDE

Morreu, nesta sexta-feira, 29, aos 56 anos, o ex-piloto brasileiro Gil de Ferran. Ele sofreu um ataque cardíaco enquanto corria com o filho no The Concourse Club, na Flórida, e não pôde ser reanimado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Gil venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 2003, foi bicampeão da Fórmula Indy (na gestão de Cart), em 2000 e 2001, e foi detentor do recorde de velocidade em terra fechada. O também piloto brasileiro, Tony Kanaan, disse estar devastado com a perda do amigo.

"Ele era um dos meus melhores amigos e crescemos juntos e ultimamente trabalhamos juntos na McLaren", disse Kanaan à Associated Press. "No início deste ano ele foi um mentor, me ajudando. Perdi um amigo querido. Estou arrasado. Devo dizer que ele foi no estilo Gil, dirigindo um carro de corrida. Se eu pudesse escolher um caminho a seguir, era o que eu poderia fazer."

Gil foi recontratado pela McLaren como consultor em maio deste ano. Ele havia sido diretor esportivo do esforço fracassado da McLaren para classificar Fernando Alonso para a Indy 500 de 2019.

"Todos na McLaren Racing estão chocados e profundamente tristes ao saber que perdemos um membro querido de nossa família ou da McLaren. Enviamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e entes queridos de Gil de Ferran”, postou a equipe nas redes sociais.

O CEO da McLaren, Zak Brown, amigo próximo de longa data de De Ferran, acrescentou: "Estou chocado e devastado ao saber da perda de um grande amigo e companheiro de equipe. Já corri com o Gil o mundo inteiro e o vi ganhar algumas das maiores corridas”, escreveu nas redes sociais.

De Ferran venceu os títulos da Champ Car de 2000 e 2001 pilotando pela Penske, e a Indy 500 de 2003 com Roger Penske. Ele foi vice-campeão na classe LMP1 da American Le Mans Series em 2009 pilotando pela sua própria equipe Ferran Motorsports.

Em 2000, no California Speedway, de Ferran estabeleceu o recorde de velocidade terrestre em pista fechada durante a classificação da CART com uma volta de 241.428 mph (388.540 km/h) - uma marca que permanece até hoje.

Confira a nota da CBA, assinada pelo presidente da entidade Giovanni Guerra, na íntegra:

A Confederação Brasileira de Automobilismo recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento, nos Estados Unidos, do piloto brasileiro Gil de Ferran, na tarde desta sexta-feira, 29.

Aos 56 anos, completados no dia 11 de novembro, Gil foi vítima de um enfarto em um clube privado de automobilismo, localizado em Opa Locka, na Flórida. Socorrido prontamente, foi levado para um hospital da região, mas não resistiu.

Gil de Ferran brilhou nas pistas brasileiras e internacionais, com destaque para o título inglês de Fórmula 3, o bicampeonato na Indy (sob a bandeira CART) e a vitória na Indy 500 de 2003. Venceu também como piloto e dono de equipe no Endurance estadunidense. Atualmente, atuava na equipe McLaren como um de seus diretores.

Em meu nome e de toda a família CBA, rogamos a Deus para que receba nosso irmão com todas as glórias e ampare sua família, amigos e milhões de fãs em todo o mundo.

Giovanni Guerra