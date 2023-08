Ginasta baiana conquista quatro ouros individuais na Gymnasíade

Na Arena 1, localizada no Rio de Janeiro, ocorreu uma competição onde a ginasta Keila Santos, natural da Bahia, brilhou ao conquistar quatro medalhas de ouro. Ela dominou as provas de individual geral, maças, arco e fita no evento esportivo sub-15 conhecido como Gymnasíade, considerado o Campeonato Mundial do Desporto Escolar. Nesta semana, Keila se destacou ao obter quatro das cinco medalhas em disputa.

Com as conquistas de Keila e das outras ginastas brasileiras, que obtiveram medalhas de ouro no aparelho bola na prova individual, bem como na prova em conjunto no aparelho cordas, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica Feminina assegurou a primeira posição no ranking geral. Essa vitória marca a quinta medalha de ouro para a ginasta baiana ao longo do campeonato. A Gymnasiade continuará até o próximo domingo, dia 27, com a participação de representantes de 46 países, competindo em 18 modalidades. A delegação brasileira está composta por um total de 318 atletas.

Joseane Coelho, a treinadora de Keila e da equipe individual brasileira, desempenha um papel fundamental no acompanhamento da ginasta. Ela é uma das peças-chave no suporte à atleta, que recebe apoio do programa de incentivo esportivo FazAtleta, assim como da academia Gorba. Essa cooperação se estende por competições locais, nacionais e internacionais.

Ao abordar o evento, Joseane compartilhou com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) que o desempenho das ginastas brasileiras no pódio de todas as provas individuais e aparelhos foi um marco significativo. Essa conquista se revelou uma surpresa positiva para a equipe, destacando a excelência das atletas em cada aspecto da competição.

“O evento foi muito bacana, de integração, e elas puderam estar com outros atletas que competem da mesma idade na mesma modalidade e em outras, além de conhecer diferentes culturas de outros países”, afirmou.