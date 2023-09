Giro A Tarde de ciclismo estimula o transporte consciente

Imagine um passeio de bicicleta pela orla da capital baiana, de farol a farol, sem caráter competitivo, para celebrar o Dia Mundial Sem Carro. Estamos falando do Giro A TARDE de Ciclismo, evento que acontece no dia 17 de setembro, numa oportunidade única para que famílias, grupos de amigos, atletas e todos aqueles que buscam uma vida mais saudável, possam explorar Salvador sobre duas rodas. A proposta dessa emocionante jornada ciclística pelas ruas da cidade, é fortalecer a relação de esportistas, profissionais ou não, com a capital baiana e conscientizar sobre a importância do cuidado com saúde e o meio ambiente. Com cerca de 50km de percurso, o Giro passará pelos principais pontos turísticos, proporcionando vistas deslumbrantes. Com saída e chegada do estacionamento do A TARDE, o evento contará com pórtico de largada, palco e stands.

O evento é aberto para qualquer indivíduo interessado em promover a sua saúde, o seu bem-estar e socialização, através do uso da bicicleta. Podem se inscrever participantes de ambos os sexos, a partir dos 14 anos de idade. Lembrando que não haverá limitação do tipo de bicicleta, podendo participar desde mountain bikes até bicicletas de passeio ou de corrida. Para quem pretende pedalar no dia 17, é preciso atentar a alguns detalhes. Será obrigatório o uso de capacete durante todo o percurso do evento.

A ideia é associar esporte, lazer, cultura e turismo em um único evento, realizado pelo Grupo A Tarde, organizado pela Heads Events e produzido pela Viramundo Produções. A taxa de inscrição para o passeio ciclístico é de R$ 100 e pode ser feita no site da TicketSports (https://www.ticketsports.com.br/e/giro-a-tarde-36768). E tem mais! Todos os inscritos ganham um kit exclusivo e um ano de assinatura gratuita do Jornal A TARDE Digital.

Os kits serão entregues na sexta (15) e sábado (16), na loja MAISBIKE Salvador, localizada na Rua Rubens Guelli, 68, Loja 002, Itaigara (em frente ao Shopping Paseo). No domingo (17), os kits serão entregues na Sede do Jornal A Tarde, meia hora antes da largada do Giro.

O ciclismo tem conquistado corações pelo Brasil nos últimos anos, e após o impacto da pandemia, sua popularidade cresceu ainda mais. De acordo com dados da Aliança Bike, o ciclismo se estabeleceu como uma das práticas esportivas que mais crescem no país, com um notável aumento de 118% em 2022, em comparação com 2019. “No dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, então é uma forma de contribuir para divulgar essa data e incentivar o uso da bicicleta como veículo de transporte, de utilização e melhoria das vias e ciclovias, chamando a atenção da população para isso”, afirma o diretor de marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute.

O ato de pedalar, segundo os cientistas, faz o organismo humano liberar endorfina e serotonina – hormônios responsáveis pela sensação de prazer – por todo o corpo. E é com o astral elevado que o ciclista Márcio Jampa, que pretende participar da prova, aguarda o evento. Maratonista de longa data, o empresário não vê a hora de chegar o dia. “Sou ciclista há muito tempo e a bicicleta me traz muitos benefícios para a higiene mental, já que conhecemos muita gente bacana. A interação de estar tendo uma prova lúdica na cidade é muito legal. Isso já acontece com as corridas de rua e, agora, com um evento de bicicleta, minha expectativa está alta”, disse Márcio, já empolgado.

DO PERCUSSO

- O percurso utilizado será o mesmo dos veículos automotores, sendo estabelecido pelotões de ciclistas, com velocidade controlada pelos Staffs da Organização, com o funil de chegada sendo fechado às 9h30 na SEDE DO JORNAL A TARDE. Será obrigatório o uso de capacete durante todo o percurso do evento.

DA PREMIAÇÃO: Receberão medalhas de participação todos os atletas que completarem a prova.



DA LARGADA: A largada está prevista para às 07:00h do dia 17/09/2023 (DOMINGO), da sede do Jornal A Tarde no sentido Farol de Itapoã. De lá seguem para o Farol da Barra, percorrendo toda a orla de Salvador, com Chegada na sede do Jornal a Tarde. A organização pede que os participantes se dirijam ao ponto de largada com pelo menos 30 minutos do horário oficial, evitando qualquer contratempo no momento da largada.

SERVIÇO

GIRO A TARDE de Ciclismo: Pedalando por Salvador!

DATA: 17 de setembro de 2023

HORA: 6h da manhã

PONTO DE LARGADA E CHEGADA: Jornal A TARDE

ENDEREÇO: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 - Caminho das Árvores

INSCRIÇÕES:

Inscrições abertas no site da TicketSports

(https://www.ticketsports.com.br/e/giro-a-tarde-36768)

Valor: R$ 100,00 + taxa de serviço

ENTREGA DE KITS:

Sexta: 15/09: das 8 às 19h

Sábado: 16/09 das 8 ao meio dia

- Na loja MAISBIKE Salvador

Endereço: Rua Rubens Guelli, 68 - Loja 002 – Itaigara

Domingo: 17/09: meia hora antes da largada da prova

- Na sede do Jornal A Tarde

Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 - Caminho das Árvores