Globo faz convite e Paulo Andrade deixa ESPN após mais de 20 anos | A TARDE

Após mais de 20 anos, “a voz da Premier League” no Brasil vai deixar a ESPN. O narrador Paulo Andrade aceitou convite do Grupo Globo e vai se juntar a Luís Roberto, Gustavo Villani, Everaldo Marques e Renata Silveira na emissora. A informação é do jornalista Flávio Ricco.

Na ESPN desde 2003, Paulo Andrade é um desejo antigo da Globo e as partes chegaram a um acordo nesta terça-feira, 5. A mudança ainda não foi confirmada pelas emissoras, nem pelo narrador.

